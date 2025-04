Thesocialpost.it - Carlo e Camilla a Roma, l’opinione di Mariotto: “Lei non si può guardare, è sgraziata”

In occasione della visita ufficiale dei sovrani britannici a, le parole di Guillermoaccendono la polemica sul look di regina. Ospite del programma La volta buona su Rai1, lo stilista non ha risparmiato critiche all’abbigliamento e al portamento della consorte di reIII.Leggi anche: Il discorso di reIII alle Camere: “Spero di non rovinare la lingua di Dante”“di suo, non ha portamento”Nel corso della puntata,ha commentato le immagini della giornata del 9 aprile, che ha visto la coppia reale impegnata in una serie di incontri istituzionali, con tappe al Senato e alla Camera dei deputati. Il giudizio sullo stile della regina è stato netto: “Non si può. è propriodi suo. Non ha portamento”, ha dichiarato. E ha rincarato la dose: “È sempre ciancicata.