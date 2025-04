Carlo e Camilla a Roma il re parla in italiano alle Camere | Spero di non rovinare la lingua di Dante Nel pomeriggio la visita privata al Papa – Il video

Prima l’incontro con Sergio Mattarella, poi quello con Giorgia Meloni, l’intervento davanti almentoe, infine, la(a sorpresa) aFrancesco. Nel terzo giorno in italia, i sovrani inglesi,, hanno incontrato il Pontefice. A renderlo noto è la sala stampa vaticana. «IIha incontratomente il Ree la Regina, neldi oggi (mercoledì 9 aprile). «Nel corso del colloquio, ilha avuto modo di rivolgere un augurioLoro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute», riferiscono dal Vaticano. Di un incontro ufficiale con il Pontefice aveva dato annuncio Buckingham Palace a inizio marzo, mentre Francesco era ricoverato da pochi giorni per la polmonite bilaterale.

