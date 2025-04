Carlo e Camilla a Roma il discorso del re al Parlamento | rafforzare nostra amicizia LIVE

ReIII, in visita di Stato in Italia con la regina, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, ilalle Camere riunite a Montecitorio: "Grazie a Mattarella, mi impegnerò perla, supereremo ostacoli e diremo 'uscimmo a riveder stelle'"

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino.

Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | Carlo parla in italiano alle Camere: «Spero di non rovinare la lingua di Dante». Omaggio agli eroi della Resistenza e a Falcone.

Dove alloggiano Carlo e Camilla a Roma?.

Il discorso (in italiano) di re Carlo III alle Camere: “Spero di non rovinare la lingua di Dante”.