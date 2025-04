Superguidatv.it - Carjackers – Ladri ad alta velocità: un action a corto di gas – Recensione

Leggi su Superguidatv.it

Nora, Steve, Zoe e Prestance lavorano in un grande hotel, rispettivamente come parcheggiatrice, assistente, receptionist e barista. Ma in gran segreto sono anche una banda di rapinatori, pronti a prendere di mira i ricchi clienti che soggiornano in quelle sfarzose stanze. Rapine spettacolari le loro, a volto coperto e su quattro ruote, pedinando e poi assalendo le auto di lusso sulle quali le malcapitate vittime si trovano dopo aver lasciato la struttura.Inaduno degli ultimi colpi, tra i più fruttuosi mai messi in atto, rischia di comportare non pochi problemi. La direttrice dell’albergo infatti, stanca della situazione che rischia di compromettere la nomea del franchise, assume lo spietato mercenario Elias per indagare e mettere fine alle loro imprese criminali.