Ilfoglio.it - Cara Mediaset, ti scrivo. La lettera che Marina Berlusconi non ha scritto, e non scriverà, al fratello sulle tv di famiglia

Caro Pier Silvio, sono tua sorella, ma oggi tida cittadina, da donna, da editrice. E da unache ama la libertà più delle caricature, più degli slogan. Non ti preoccupare: non finirà su Verissimo. Non andrò da Barbara a piangere, non lancerò appelli su Instagram. Questa, in realtà, non la leggerai mai. Ma esiste. Come esiste quel nodo allo stomaco che provo ogni volta che accendo una delle “nostre” reti. Eppure ogni sera sempre più lontane da me, da te, da papà. Perché te lo dico? Perché non ne posso più di vederetrasformata in un’eco di rabbia automatica, dove chi urla di più ha sempre ragione, dove la complessità viene derisa, dove l’informazione è un format, e il pensiero un intermezzo pubblicitario. Abbiamo costruito un impero televisivo che ha fatto la storia, questo nessuno ce lo toglierà.