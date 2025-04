Capitale italiana della cultura Candidatura firmata da Forlì condivisa con Cesena

Forlì e Cesena faranno coppia nella corsa alla Candidatura per il titolo di 'Capitale italiana della cultura 2028' (non è solo questione di onori, c'è in ballo un finanziamento statale di un milione di euro). C'è piena intesa tra il sindaco forlivese Gian Luca Zattini e il collega Cesenate Enzo Lattuca, come quando nel 2019 alla festa dell'Unità di Borgo Sisa intonarono insieme 'Romagna Mia'. Che il bando ufficiale richieda una Candidatura unica è solo un orpello burocratico. Forlì, per una sorta di diritto di primogenitura dell'idea (accantonata ogni polemica su 'chi ha copiato chi'), sarà capofila del progetto condiviso che coinvolgerà Cesena e anche altri centri del territorio provinciale. Sul tavolo c'è un protocollo d'intesa che verrà firmato venerdì nella sede della Provincia a Forlì.

