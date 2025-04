Ilrestodelcarlino.it - Capitale delle crociere. La prima nave a idrogeno. Domenica sbarca Hamburg

Ancona si prepara a diventare un vero polo crocieristico. Non solo per le novità annunciate ieri in Comune riguardo l’ospitalità per i crocieristi, ma anche e soprattutto per la novità che proviene da Fincantieri. L’azienda con sede a Trieste e Viking, infatti, hanno annunciato ieri lada crociera al mondo alimentata astoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica. Si chiamerà "Viking Libra" ed è attualmente in costruzione proprio nello stabilimento anconetano di Fincantieri, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54mila tonnellate e una lunghezza di 239 metri, Viking Libra potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. Lasarà in grado di navigare e operare a zero emissioni. E magari oltre a uscire dal porto di Ancona, ci porterà anche i crocieristi.