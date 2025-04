Capitale della Cultura e la candidatura condivisa il plauso di Legacoop | Scelta che rafforza il territorio

Legacoop Romagna accolgono con grande favore la decisione dei. Forlitoday.it - Capitale della Cultura e la candidatura condivisa, il plauso di Legacoop: "Scelta che rafforza il territorio" Leggi su Forlitoday.it "Si apre la grande opportunità politica di una progettazione pluriennale, che sia in grado di mobilitare le migliori energie delle nostre comunità per definire le strategie che ci attendono da qui ai prossimi anni". Le cooperative diRomagna accolgono con grande favore la decisione dei.

Capitale della Cultura e la candidatura condivisa, il plauso di Legacoop: "Scelta che rafforza il territorio". Capitale italiana della cultura. Candidatura firmata da Forlì, condivisa con Cesena. Candidatura unica a Capitale della Cultura per Forlì e Cesena. Legacoop Romagna: "Ora coinvolgere tutto il sistema territoriale". ROMAGNA: Capitale Cultura 2028, sarà Forlì a presentare domanda con l'appoggio di Cesena. Capitale europea della cultura, una chiamata a proporre idee. Capitale della Cultura, anche Lugano è della partita. Ne parlano su altre fonti

Capitale italiana della cultura. Candidatura firmata da Forlì, condivisa con Cesena - Venerdì nella sede della Provincia verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per un programma unitario che coinvolgerà tutto il territorio. (msn.com)

Capitale italiana della cultura. Ora c’è il bando con le date: il dossier entro il 25 settembre - È fuori il bando per la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028. La prima scadenza da segnare in calendario è il 3 luglio. È questa la dead line entro la quale le città saranno chiam ... (msn.com)

Valle Caudina unita verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)