Ilfattoquotidiano.it - “Capiscono poco di calcio, altri due sono stati incredibili”: Boban perplesso per il premio di MVP a Bastoni

“Quando ero io a capo delUefa, questo non sarebbe mai successo”. Zvonimirla chiude con una battuta, ma la sua polemica è seria: l’ex calciatore del Milan ha sollevato un dibattito perché non ha capito come mai sia stato premiato come migliore in campo Alessandroal termine di Bayern Monaco-Inter, gara d’andata dei quarti di finale della Champions League 2024/25 vinta dai nerazzurri per 1-2. Negli studi di Sky Sport,ha mostrato tutta la sua perplessità, sostenendo che i nerazzurri non abbiano fatto una partita solo difensiva. Anzi, lui avrebbe premiato uno dei due attaccanti di Simone Inzaghi.Marcus Thuram e Lautaro Martinez “non hanno mai giocato così. La coppia d’attacco è stata incredibile, ovviamente senza nulla togliere a tutta la squadra per la prestazione completa.