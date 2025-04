Internews24.com - Capello: «Inter perfetta, giocato senza paura e con personalità! Lautaro gara da 10 e lode…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «e conda 10 e lode.» Le parole dell’ex tecnicovenuto negli studi di Sky Sport, Fabioha parlato cosi della vittoria dell’sul Bayern Monaco:LE PAROLE- «E’ stata un’, hanno fatto giocare il Bayern. Hacon grandebuttare via la palla. Sommer è stato bravo, la cosa bella è aver visto giocare l’da. A metà secondo tempo è calata ma ha fatto due gol meravigliosi, il primo è straordinario. Ae Thuram do 10 a tutti e due, 10 con lode a Thuram per l’assist geniale, gli ha fatto tirare un rigore. L’si è aiutata, ma non è mai andata in crisi. E quando lanciavano in avanti, Thuram ela tenevano sempre e facevano salire la squadra.