Capello elogia l’Inter | Nerazzurri perfetti e Lautaro e Thuram…

di Redazione, l’ex calciatore e allenatore ha parlato così del match dell’Allianz Arena: le sue dichiarazioniDopo aver assistito al match tra Bayern Monaco e Inter, Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Al termine dell’incontro tenutosi presso l’Allianz Arena, l’ex allenatore ha condiviso le sue impressioni e analisi riguardo all’incredibile prestazione del.LE DICHIARAZIONI DI– «E’ stata un’Inter perfetta, hanno fatto giocare il Bayern. Ha giocato con grande personalità, senza paura, senza buttare via la palla. Sommer è stato bravo, la cosa bella è aver visto giocareda Inter. A metà secondo tempo è calata ma ha fatto due gol meravigliosi, il primo è straordinario.Ae Thuram do 10 a tutti e due, 10 con lode a Thuram per l’assist geniale, gli ha fatto tirare un rigore.