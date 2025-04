Inter-news.it - Capello elogia: «Inter perfetta. Lautaro Martinez e Thuram? 10 e lode»

L’batte 2-1 il Bayern Monaco in casa dei tedeschi. Fabioil gioco dei nerazzurri e il coraggio nel proporre un gran gioco fuori casa.– L’vince contro il Bayern Monaco, all’Allianz Arena, compiendo una vera e propria impresa. Una gara giocata ad alti ritmi soprattutto nel primo tempo. L’ex tecnico di Real Madrid, Roma e Juventus, Fabiosottolinea la bravura dei ragazzi di Simone Inzaghi nell’aver espresso un gran gioco contro una delle favorite per la vittoria finale della Champions League: «È stata un’. Ha fatto giocare il Bayern Monaco, quando aveva la palla e veniva pressata ha giocato con grande personalità. Sommer non aveva paura nell’uscire anche palla al piede, non ha mai buttato via la palla. Ha impostato molte volte le azioni ripartendo dal basso senza difficoltà.