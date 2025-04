Ilgiorno.it - Cantù, nel negozio una lavorante clandestina e senza contratto: la Finanza denuncia una parrucchiera

, 9 aprile 2025 – Laera: così la titolare di undida donna, è statata dalla Guardia didi Erba. L’irregolarità è stata scoperta durante i controlli che abitualmente vengono svolti sul territorio, soprattutto per il contrasto del lavoro e irregolare. Sono così arrivati a fare verifiche su un salone di bellezza di, gestito da una donna di origine cinese, che aveva impiegato alle sue dipendenze una ragazza di origine moldava priva di permesso di soggiorno, e di conseguenza anche impossibilitata ad avere undi assunzione o di regolare collaborazione professionale. La giovane, 23 anni, al momento dell’arrivo dei finanzieri, stava facendo uno shampoo a una cliente. L’impiego in nero è emerso subito, ma in breve tempo anche la mancanza del titolo di soggiorno in Italia.