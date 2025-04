Cantautrici | è in scadenza il bando del Premio Bianca d’Aponte

AVERSA – Scade venerdì 18 aprile il bando del Premio Bianca d'Aponte, il contest per Cantautrici arrivato alla 21a edizione e ormai punto fermo del panorama musicale italiano. L'iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo alla canzone d'autore. La scheda di iscrizione e il bando si possono trovare su www.PremioBiancadaponte.it.Le finali della nuova edizione si svolgeranno al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre e saranno precedute il 23 da una masterclass sulla scrittura delle canzoni tenuta da Giuseppe Anastasi con Giuseppe Barbera. La direzione artistica è di Ferruccio Spinetti.Alla scadenza del bando inizieranno le selezioni delle finaliste dell'edizione 2025, la cui ultima fase di scrematura sarà affidata ad un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, composto da decine di importanti cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali.

