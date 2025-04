Ilnapolista.it - Cannavaro si fa esonerare anche dalla Dinamo Zagabria, è durato tre mesi

Leggi su Ilnapolista.it

Fabionon è più l’allenatore dellaesoneratoSecondo quanto riportato da IndexHr:È stato licenziato dopo meno di tree mezzo, aveva firmato fino all’estate del 2026. Lanon è riuscita a difendere il titolo e, di conseguenza, non giocherà in Champions League il prossimo anno. Questo pesa molto sul bilancio del club.ha vinto sette volte in 14 partite, e ha subito cinque sconfitte. Era stato assunto per recuperare i punti di svantaggio su Hajduk e Rijeka, e invece con lui in panchina sono aumentati. Su dieci partite di campionato, ha ottenuto 5 vittorie e subito 14 gol; solo Lokomotiv e Osijek due squadre di bassa classifica, ndr hanno subito più reti. L’unica nota che si salva dell’avventura diallaè stata la Champions: ha perso 3-0 contro l’Arsenal, ma ha vinto 2-1 contro il Milan.