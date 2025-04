Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria | dura poco più di tre mesi la sua avventura in Croazia Decisione ufficiale

È durata poco più di tre mesi l'avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina della Dinamo Zagabria. L'ex Juve, subentrato il 29 dicembre, è stato esonerato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Istra. Con Cannavaro in panchina la Dinamo ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in campionato, mantenendo il terzo posto in classifica. In Coppa di Croazia è invece arrivata l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Osijek.

