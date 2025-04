Camucia auto si ribalta dopo l’incidente

Cortona (Arezzo), 9 aprile 2025 – Si scontrano due auto, una si ribalta. Incidente stradale oggi lungo il viale Giacomo Matteotti a Camucia, nel comune di Cortona. Lanciato l'allarme al numero di emergenza unico 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale. Il conducente dell'auto ribaltata, una Fiat Panda di colore bianco, è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Cortona per i rilievi.

