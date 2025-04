Sport.quotidiano.net - Campionato Italiano di Fondo: Trionfo del Canoa Club Ferrara a Sabaudia

Con ildi, sulla distanza di 5000 metri per le categorie dellae 2000 metri per la Para, si è aperta ufficialmente la stagione agonistica per il settore velocità del. Alla manifestazione, svoltasi ain provincia di Latina sulle acque del Lago Paola, hanno partecipato tutti i big dellanazionale e oltre 800 atleti provenienti da 90 società italiane, numeri importanti che danno ancora più prestigio ai risultati ottenuti dagli atleti ferraresi. Conquistano il titoloPola Dianati in C1 e ancora Pola Dianati in equipaggio con Sara Arkaxhiu in C2. Medaglia d’argento per Sara Arkaxhiu in C1, e per l’equipaggio composto da Serena Boari e Francesca Carletti in C2. Medaglia di bronzo per Serena Boari in C1 e per l’equipaggio del K4 composto da Vittoria Melotti, Beatrice Tieghi, Giorgia Ferranti e Marta Colombani.