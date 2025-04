Campania Regionali 2025 | Potere al Popolo conferma la sua presenza

Regionali in Campania Potere al Popolo ci sarà.“Mercoledì 9 aprile, la sentenza della Consulta dirà se De Luca potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione. Le altre forze politiche, dall’ultradestra al centro sinistra, sono in trepidante attesa e intanto si dilettano nello sport che preferiscono: guerre di Potere tutte interne a partiti e schieramenti.Quanto interessano queste questioni alla nostra gente? Zero spaccato. Esattamente come a noi di Potere al Popolo. Infatti, crediamo non sia un problema di persone, ma di struttura di Potere, che si è perpetuata negli anni, trascurando l’interesse delle persone», spiega Giuliano Granato, Portavoce nazionale di Potere al Popolo.“Ogni anno, 10mila giovani lasciano la Campania. Anteprima24.it - Campania Regionali 2025: Potere al Popolo conferma la sua presenza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiAlle prossime elezioniinalci sarà.“Mercoledì 9 aprile, la sentenza della Consulta dirà se De Luca potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione. Le altre forze politiche, dall’ultradestra al centro sinistra, sono in trepidante attesa e intanto si dilettano nello sport che preferiscono: guerre ditutte interne a partiti e schieramenti.Quanto interessano queste questioni alla nostra gente? Zero spaccato. Esattamente come a noi dial. Infatti, crediamo non sia un problema di persone, ma di struttura di, che si è perpetuata negli anni, trascurando l’interesse delle persone», spiega Giuliano Granato, Portavoce nazionale dial.“Ogni anno, 10mila giovani lasciano la

Campania regionali 2025: Potere al Popolo ci sarà. Le elezioni regionali già dividono i partiti, ma non si sa quando ci saranno. Regionali Campania, Cirielli: «Io disponibile, è una scelta che tocca ai leader di centrodestra». Elezioni regionali: dalla Campania al Veneto, dove (e chi) si voterà nel 2025. Terzo mandato, oggi il governo impugna la legge di De Luca: ecco gli scenari. Campania, Regionali. Di Scala (FDI): "Libereremo la regione da un asfissiante sistema di potere". Ne parlano su altre fonti

Terzo mandato, l'intervista a Cassese: “Il popolo non ha un potere illimitato. La democrazia deve avere limiti” - Il destino della Campania, e del Veneto, è legato alla decisione della Consulta: oggi i giudici dovranno pronunciarsi sul ricorso presentato ... (iltempo.it)

La Consulta decide sul terzo mandato di De Luca, ecco cosa può succedere alle prossime Regionali - Il destino della Campania, ma anche del Veneto, è legato alla decisione che la Consulta prenderà il 9 aprile. In un’udienza pubblica sarà discussa la questione del terzo mandato, di conseguenza si ... (repubblica.it)

Elezioni regionali in Campania: incertezza sul terzo mandato e rinnovo della giunta - Il 9 aprile la Corte Costituzionale esaminerà il terzo mandato per i presidenti regionali, una decisione che potrebbe influenzare le elezioni in Campania e il futuro politico della regione. (gaeta.it)