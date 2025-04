Ilfattoquotidiano.it - Cammina scalzo per migliaia di chilometri, mangia cibo recuperato dalla spazzatura, non usa carta igienica ma foglie particolari: chi è Robin Greenfield e cosa fa

perdidal Canada alla California,ilche trova nella, si pulisce il sedere dopo aver defecato con ledi alcune piante. Si chiama(nomen omen ndr), ha 39 anni, è nato nel Wisconsin e da almeno una quindicina d’anni, dopo essersi laureato in biologia, è un attivista ambientalista di quelli che si raccontano in qualche film di matti ed utopisti. Pensate che nel 2022 ha inventato una sorta di vestito coprente ricavato da sacchi pieni die per diversi giorni ha vissuto passeggiando così come fosse un omino della Michelin carico di sacchi contentini lattine, plastica eraccattati per terra.Nel 2023 si è limitato alla sua grande passione per la coltivazione personale e familiare del proprio orto, consigliando ai propri follower di non comprare piùma di coltivare direttamente una pianta, la Plectranthus barbados, il sostituto ecologico del classico quadratino per pulire al volo le terga.