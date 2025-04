Camion si incastra sul sottopasso di Bardin traffico in tilt

incastrato nel sottopassaggio in via Selghere, a Villorba, poco distante dal negozio "Bardin". Una squadra dei vigili del fuoco intervenuta dalla centrale di Treviso, con il supporto. Trevisotoday.it - Camion si incastra sul sottopasso di "Bardin", traffico in tilt Leggi su Trevisotoday.it Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 8.30 di mercoledì 9 aprile, per un mezzo pesante rimastoto nel sottopassaggio in via Selghere, a Villorba, poco distante dal negozio "". Una squadra dei vigili del fuoco intervenuta dalla centrale di Treviso, con il supporto.

