Camion resta bloccato nella rotonda di piazza del Popolo traffico in tilt

tilt stamani al centro. Un tir ha tentato di passare nella rotonda di piazza del Popolo ma è rimasto bloccato.E' accaduto stamani, dopo le 11. Nel giro di pochi minuti si sono create lunghe code e caos in pieno centro. Necessario l'intervento dei vigili urbani per dirigere il.

