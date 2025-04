Ilgiorno.it - Camion nel mirino. Mille euro di multe

Proseguono i controlli della Polizia stradale e della Questura di Como sulla Statale Regina per verificare il rispetto dell’ordinanza Anas sulla circolazione dei mezzi pesanti. Nei posti di controllo svolti a Colonno, Sala Comacina e Tremezzina sono state elevate sanzioni per oltre 1.100. Contravvenzione di 87all’autista di un bus turistico per l’inosservanza dell’ordinanza, in quanto aveva una lunghezza superiore a 11 metri: gli agenti l’hanno obbligato a fare inversione di marcia e tornare indietro. Sanzione di 870per il conducente di un furgone senza assicurazione, con ritiro della carta di circolazione. Infine un automobilista è andato incontro a una sanzione di 173per non aver effettuato la revisione obbligatoria. I controlli proseguiranno fino al 15 novembre.