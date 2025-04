Camilla visita una scuola a Roma i bambini salutano la Regina sventolando bandiere del Regno Unito

Roma, 09 aprile 2025 La Regina Camilla ha visitato l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici. Presente il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. All'ingresso, numerosi bambini hanno salutato la Regina sventolando bandiere del Regno Unito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

