Camilla Moroni: "Sto girando il mondo per migliorare i miei punti deboli verso Los Angeles 2028"

, argento iridato nel boulder (specialità dell’arrampicata sportiva) nel 2021, è stato ospite di OA Focus, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport. L’azzurra si è soffermata sui momenti più belli della sua carriera: “Il titolo che più mi è rimasto in mente è quello di vice campionessa mondiale nel 2021 e la partecipazione alle Olimpiadi, anche se non è un titolo. Ho tanti bei ricordi di Parigi, era una cosa nuova per me e anche per l’arrampicata perché era alla seconda partecipazione ai Giochi. Ho bei ricordi del villaggio olimpico e della gara, dell’ambiente e del pubblico. Il giorno in cui ho conquistato la qualificazione olimpica è stato particolare: avevamo due prove e facevano un ranking, alla seconda tappa a giugno a Budapest sono scesa dalla via di lead perché mi era scivolata una mano ed ero convintissima di avere buttato tutto via.