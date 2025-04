Camilla il look per il banchetto di Stato Giorgia Meloni in bianco per Re Carlo

Carlo e Camilla si separano. Lui incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili, lei visita una scuola in relazione a un'iniziativa del British Council. Nel pomeriggio di oggi 9 aprile l'atteso discorso del Sovrano in Parlamento e poi finalmente il momento più glamour, il banchetto di Stato al Quirinale, dove la Regina è pronta a stupirci con il suo look.Giorgia Meloni, il tailleur bianco per l'incontro con Re CarloDopo la giornata impegnativa dell'8 aprile durante la quale Carlo e Camilla sono stati accolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da sua figlia Laura e dopo la visita all'Altare della Patria e al Colosseo dove sono stati intrattenuti da Alberto Angela, il Re e la Regina hanno preso strade diverse.Carlo ha incontrato la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili.

