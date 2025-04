Camilla al Quirinale con una spilla della regina Vittoria

Camilla attraverso i suoi gioielli non avevano bisogno di traduzione. Dirlo con un fiore, preferibilmente di diamanti: un'arte in cui la defunta Elisabetta era maestra, presto appresa anche dalle altre dame di casa Windsor. Per il ritratto diffuso per celebrare il ventesimo anniversario di nozze, Camilla ha scelto la Lily of The Valley Brooch: una spilla appartenuta alla regina madre. Un delicato stelo di mughetto, simbolo di perseveranza e amore coniugale: non un caso, nello scatto che celebra un amore nato 50 anni fa e che ha superato traversie d'ogni sorta. Si tratta di un gioiello donato da Nikita Krushev nel 1956, mai indossato dalla sua precedente proprietaria per ragioni politiche. Tgcom24.mediaset.it - Camilla al Quirinale con una spilla della regina Vittoria Leggi su Tgcom24.mediaset.it La discreta ma onnipresente interprete che accompagna i reali nella loro visita romana almeno in due casi è risultata superflua: perché i messaggi lanciati daattraverso i suoi gioielli non avevano bisogno di traduzione. Dirlo con un fiore, preferibilmente di diamanti: un'arte in cui la defunta Elisabetta era maestra, presto appresa anche dalle altre dame di casa Windsor. Per il ritratto diffuso per celebrare il ventesimo anniversario di nozze,ha scelto la Lily of The Valley Brooch: unaappartenuta allamadre. Un delicato stelo di mughetto, simbolo di perseveranza e amore coniugale: non un caso, nello scatto che celebra un amore nato 50 anni fa e che ha superato traversie d'ogni sorta. Si tratta di un gioiello donato da Nikita Krushev nel 1956, mai indossato dalla sua precedente proprietaria per ragioni politiche.

