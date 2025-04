Lapresse.it - Camilla a Roma, l’emozione degli alunni della scuola media A. Manzoni

La reginasi è recata in visita all’Istituto comprensivo ‘Alessandro’ di. Sua Maestà ha incontrato i bambini delle scuole che hanno partecipato a un concorso per celebrare l’80esimo anniversario del British Council, descrivendo o immaginando un giorno nella vita dei loro personaggi letterari preferiti.è accompagnata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La sovrana ha ricevuto una pizza Margherita da una ristoratrice del quartiere e alcune lettere consegnate dai bambini delle scuole medie dell’Istituto. L’incontro è durato alcuni minuti ma a questi ragazzi, felicissimi ed emozionati, rimarrà un ricordo che durerà per tutta la vita.