Lanazione.it - Camera di Commercio: "Importatori americani disponibili al dialogo"

Leggi su Lanazione.it

"E’ il momento della freddezza, per cercare di superare con razionalità e senza risposte emotive questo momento difficile". Massimo Guasconi, presidente delladidi Arezzo-Siena, fin dalle prime ore cerca di stemperare i toni, dopo l’annuncio choc dei dazi Usa. Una posizione ponderata che sta trovando riscontro anche in questi giorni di Vinitaly. "Questo è uno dei più importanti appuntamenti per il mondo del vino – afferma – ed è stato anche il primo dopo la decisione di Trump: in questi giorni glistatunitensi sono stati presenti ed è emersa la volontà di trovare insieme una soluzione. L’idea cioè di ripartire le spese è una strada da percorrere, in modo che ognuno contribuisca all’aumento imposto dai dazi senza gravare solo sul produttore o sul consumatore finale".