Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto | può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti

Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle Merengues è sulla lista dei desideri dei bianconeri per la possibile sostituzione di Andrea Cambiaso, che non esce dai radar del Manchester City. La valutazione di Fran Garcia da parte dei Blancos è di circa 20-25 milioni di euro.

