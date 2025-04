Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa sta pensando Tudor in vista della sfida dello Stadium | le ultime

JuventusNews24Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa sta pensando Tudor in vista della sfida dello Stadium: le ultime verso il prossimo match di Serie ASabato sera la Juve ospiterà il Lecce all’Allianz Stadium in occasione della sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Possibile novità sulla fascia sinistra.Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Tudor starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero così, dopo lo spezzone giocato all’Olimpico contro la Roma, si appresta a tornare titolare.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa sta pensando Tudor in vista della sfida dello Stadium: le ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24in? Astain: leverso il prossimo match di Serie ASabato sera laospiterà ilall’Allianzin occasionevalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Possibile novità sulla fascia sinistra.Stando a quanto riportato questa mattina dalla GazzettaSport, infatti,starebbedi lanciare dal primo minuto Andrea. L’esterno bianconero così, dopo lo spezzone giocato all’Olimpico contro la Roma, si appresta are.Leggi suntusnews24.com

Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa pensa Tudor. Cambiaso verso il recupero: può giocare titolare contro la Roma?. Juventus-Inter, le probabili formazioni: Taremi dal primo. Atalanta-Juve, ufficiali: Nico Gonzalez falso nueve, Cambiaso torna dal 1'. Formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Cambiaso, Douglas Luiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceiçao, Vlahovic e Di Maria. Juve, le ultimissime di formazione: da Kolo Muani e Cambiaso a Conceicao e Yildiz. Ne parlano su altre fonti

Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa sta pensando Tudor in vista della sfida dello Stadium: le ultime - Cambiaso torna titolare in Juve Lecce? A cosa sta pensando Tudor in vista della sfida dello Stadium: le ultime verso il prossimo match di Serie A Sabato sera la Juve ospiterà il Lecce all’Allianz Stad ... (juventusnews24.com)

Juve Lecce, le prime idee di Tudor: tre possibili cambi di formazione rispetto alla trasferta di Roma. Ultimissime - Juve Lecce, tre possibili cambi di formazione per Tudor: scalpitano Douglas Luiz e Kolo Muani, potrebbe tornare titolare anche Cambiaso Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tudor potrebbe cambiare d ... (juventusnews24.com)

Gazzetta - Cambiaso titolare con il Lecce - Come riferisce Gazzetta, con il Lecce tornerà dal primo minuto uno degli elementi più preziosi della rosa: Andrea Cambiaso. Dopo lo spezzone dell’Olimpico, il jolly ... (tuttojuve.com)