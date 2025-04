Calo demografico chiude a malincuore la scuola di Alzano Sopra

Alzano Lombardo. Da settembre, la scuola di Alzano Sopra non accoglierà più i suoi alunni: un cambiamento significativo per l’istruzione del territorio, che sta affrontando le difficoltà legate al Calo della natalità, un fenomeno che interessa l’intero Paese e che non accenna a fermarsi.Nel 2024, il numero medio di figli per donna in Italia è sceso a 1,18, toccando quasi il minimo storico registrato nel 1995, quando si registrò un tasso di natalità di 1,19. Quello stesso anno, in Italia nacquero 526mila bambini, ma nel 2024 il dato è drasticamente sceso a soli 370mila, secondo i dati Istat. Alzano Lombardo segue questo trend negativo: nel 2004 sono nati 147 bambini, nel 2014 113 e nel 2024 solo 80, con una diminuzione del 45% rispetto a venti anni fa.La decisione di chiudere la scuola, presa a malincuore dal sindaco Camillo Bertocchi, risponde al drastico Calo delle iscrizioni che ha interessato il plesso. Bergamonews.it - Calo demografico, chiude “a malincuore” la scuola di Alzano Sopra Leggi su Bergamonews.it Lombardo. Da settembre, ladinon accoglierà più i suoi alunni: un cambiamento significativo per l’istruzione del territorio, che sta affrontando le difficoltà legate aldella natalità, un fenomeno che interessa l’intero Paese e che non accenna a fermarsi.Nel 2024, il numero medio di figli per donna in Italia è sceso a 1,18, toccando quasi il minimo storico registrato nel 1995, quando si registrò un tasso di natalità di 1,19. Quello stesso anno, in Italia nacquero 526mila bambini, ma nel 2024 il dato è drasticamente sceso a soli 370mila, secondo i dati Istat.Lombardo segue questo trend negativo: nel 2004 sono nati 147 bambini, nel 2014 113 e nel 2024 solo 80, con una diminuzione del 45% rispetto a venti anni fa.La decisione dire la, presa adal sindaco Camillo Bertocchi, risponde al drasticodelle iscrizioni che ha interessato il plesso.

