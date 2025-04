Calenzano le bande rallentatrici dell' A1 fanno troppo rumore Carovani | Trovare soluzione alternativa

Calenzano Giuseppe Carovani ha scritto ad Autostrade Spa per chiedere la rimozione delle bande rallentatrici sulla carreggiata nord dell’A1, all’altezza della galleria del Colle. Il primo cittadino invita la società a Trovare una soluzione alternativa ai dispositivi, che generano. Firenzetoday.it - Calenzano, le bande rallentatrici dell'A1 fanno troppo rumore. Carovani: "Trovare soluzione alternativa" Leggi su Firenzetoday.it Il sindaco diGiuseppeha scritto ad Autostrade Spa per chiedere la rimozionesulla carreggiata nord’A1, all’altezzaa galleria del Colle. Il primo cittadino invita la società aunaai dispositivi, che generano.

A1: interventi al cavalcavia ferroviario tra Calenzano e Firenze Nord - uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 Firenze-Pisa nord alla stazione di Prato est in direzione di Firenze, per poi immettersi sulla A1 e ... (nove.firenze.it)