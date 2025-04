Calciomercato.it - Calciomercato: Osimhen il nuovo bomber, lo scambio beffa la Juve

Il nigeriano continua ad essere uno degli attaccanti più cercati in vista della sessione estiva. E la trattativa sembra vicina ad una svoltaLe prestazioni con il Galatasaray hanno portato nuovamentenel mirino delle big. Dopo un anno davvero difficile a causa di infortuni e qualche scelta sbagliata, l'attaccante è ritornato sui suoi livelli tanto che i turchi insistono sulla possibilità di una conferma anche la prossima stagione. Una possibilità molto più che remota visto che le intenzioni del nigeriano sono completamente altre. Il giocatore ha sempre visto questa opportunità come quella giusta per rilanciarsi e ritornare a competere per obiettivi importanti e così alla fine sarà. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il futuro diè praticamente ad un passo dalla definizione.