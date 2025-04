Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per l’estate anche un nuovo regista: c’è un nome in pole. Su chi sta lavorando la dirigenza

di RedazioneNews24, tra gliperun: c’è unin. Su chi stalabianconeraTra glidelper la prossima estate c’èl’acquisto di uncentrocampista su cui costruire e far girare l’intero reparto nelle prossime stagioni.L’obiettivo numero uno emerso dall’incontro andato in scena ieri alla Continassa è Sandro Tonali, di proprietà del Newcastle. Nelle scorse settimane si era parlatodi un possibile inserimento di Douglas Luiz come contropartita. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com