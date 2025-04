Calciomercato Juve Napoli pronto a lanciare la sfida ai bianconeri per l’obiettivo in attacco! Tutte le novità

JuventusNews24

Calciomercato Juve, Napoli pronto a lanciare la sfida ai bianconeri per l'obiettivo in attacco! Tutte le novità e gli aggiornamenti sulle trattative

Il Napoli potrebbe lanciare una nuova sfida a distanza al Calciomercato Juve per quanto riguarda un obiettivo per l'attacco: si tratta di Sudakov, 22enne di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

A riportarlo è Calciomercato.com che informa che la volontà del ds Manna è quella di intavolare nei prossimi mesi una trattativa con il club ucraino per superare la concorrenza. La Juve aveva pensato a lui in passato, ora sembra più defilata.

