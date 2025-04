Calciomercato Juve i piani dei bianconeri per la difesa del futuro | da Hancko alle importanti novità sul recupero di Bremer passando per Kalulu Tutti i dettagli

JuventusNews24 Calciomercato Juve, i piani dei bianconeri per la difesa del futuro: le ultimissime in vista della prossima stagione I bianconeri stanno già mettendo le basi per quella che potrebbe essere la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Calciomercato Juve avrebbe messo in stand-by l'acquisto di Hancko in quanto Bremer sta recuperando e Kalulu verrà riscattato. PAROLE – «Gli investimenti importanti saranno 3/4 tra centrocampo e attacco, in caso di qualificazione in Champions. Hancko, che la Juve aveva bloccato a gennaio, dopo l'esonero di Thiago Motta ha preso tempo. Ha deciso di riscattare Kalulu, Bremer tornerà al Mondiale per Club e riavrà Cabal».

