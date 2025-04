Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: c’è anche Giuntoli in corsa per il colpaccio a zero! Concorrenza ampia, ma i bianconeri non mollano. Novità

Calciomercato Juve è in corsa per il super colpo a parametro zero, ma i bianconeri non mollano. Ultimissime

Il Calciomercato Juve rimane in corsa per Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille con cui va in scadenza il prossimo 30 giugno e che è prossimo a partire a parametro zero. I bianconeri vogliono provarci tenuto conto della rivoluzione che verrà messa in atto nel reparto avanzato, ma l'enorme concorrenza impone piani alternativi: tra questi, come riferito da Tuttosport, ci sono Osimhen, Lookman e Sesko.