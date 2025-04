Calciomercato Inter LIVE | Sondaggio per Nuno Tavares duello con il Bayern Monaco per Luis Henrique

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Inter in tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LUNEDI’ 7 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – DOMENICA 6 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – SABATO 5 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 2 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LIVEUltimissime Calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 9 APRILECalciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Luis Henrique: c’è anche il Bayern Monaco alla finestraCalciomercato Inter, duello tra i nerazzurri e il Bayern Monaco per Luis Henrique: le ultimeUltimissime Calciomercato Inter – MARTEDI’ 8 APRILELuis Henrique Inter, Marotta l’ha detto davvero: confessione del nerazzurro, ecco a che punto siamoMarotta non nasconde l’Interesse dell’Inter per Luis Henrique: le sue parole. Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Sondaggio per Nuno Tavares, duello con il Bayern Monaco per Luis Henrique Leggi su Internews24.com di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– VENERDI’ 4 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime– LUNEDI’ 7 APRILEUltimissime– DOMENICA 6 APRILEUltimissime– SABATO 5 APRILEUltimissime– VENERDI’ 4 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime– MERCOLEDI’ 2 APRILEUltimissimeUltimissime– MERCOLEDI’ 9 APRILE, i nerazzurri insistono per: c’è anche ilalla finestratra i nerazzurri e ilper: le ultimeUltimissime– MARTEDI’ 8 APRILE, Marotta l’ha detto davvero: confessione del nerazzurro, ecco a che punto siamoMarotta non nasconde l’esse dell’per: le sue parole.

Inter, sondaggio per Luis Henrique del Marsiglia. Lecce, sondaggio del Manchester United per Dorgu. Calciomercato news. Repubblica svela: “Inter si è già mossa per l’attacco: sondaggio per questo nome da 40 mln”. Inter, sondaggio con la Dinamo Zagabria per Sucic. Lazio: sondaggio di Juventus, Milan e Inter su Nuno Tavares. Roma-Soulé, sondaggio del Fulham per l'argentino. Ne parlano su altre fonti

Inter, sondaggio per Luis Henrique del Marsiglia - La stagione è nel vivo e l`Inter è l`unica squadra italiana che sta lottando per tre obiettivi. Testa al campo, ma lo sguardo è rivolto anche al mercato estivo:. (msn.com)

SONDAGGIO – Vota il meno peggio di Parma-Inter 2-2 - Chi è stato secondo voi il meno peggio fra i nerazzurri di Parma-Inter 2-2? Vota al nostro sondaggio e dicci la tua opinione ... interessato anche al calciomercato. VAT: EE102265251. (passioneinter.com)

Repubblica svela: “Inter si è già mossa per l’attacco: sondaggio per questo nome da 40 mln” - L’Inter si è già mossa per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi in estate: ecco il nome da 40 milioni svelato da Repubblica ... (fcinter1908.it)