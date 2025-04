Calcio Terza | Marinese espugna Marciana 0 - 1

Terza Categoria. Il Porta a Lucca già campione e promosso in Seconda Categoria espugna 0 – 2 il campo del fanalino di coda Legoli e sale a sessantacinque punti stagionali. Il Ponteginori è secondo vincendo sempre 0 – 2 a Pisa contro il CB penultimo. Sono quarantanove i punti per la squadra di mister Sabatini. Al terzo posto con quarantotto troviamo il Pappiana di mister Pistoia che ha vonto il derby al ‘Ridondelli’ di Filettole per 0 – 1 grazie al gol del sempre-verde bomber Carmignani. Al quarto posto con quarantasei punti la Marinese che con un gol di Giusti vince il big-match di giornata a Marciana contro la formazione locale. Tre punti molto pesanti per mister Bandini che nello scontro diretto fanno rimanere al quinto posto con quarantaquattro punti il Marcina di mister Giannetti superandolo in classifica. Lanazione.it - Calcio. Terza: Marinese espugna Marciana (0 - 1) Leggi su Lanazione.it Pisa 9 aprile 2025 – Venti reti realizzate nel ventiseiesimo turno del girone A del campionato diCategoria. Il Porta a Lucca già campione e promosso in Seconda Categoria0 – 2 il campo del fanalino di coda Legoli e sale a sessantacinque punti stagionali. Il Ponteginori è secondo vincendo sempre 0 – 2 a Pisa contro il CB penultimo. Sono quarantanove i punti per la squadra di mister Sabatini. Al terzo posto con quarantotto troviamo il Pappiana di mister Pistoia che ha vonto il derby al ‘Ridondelli’ di Filettole per 0 – 1 grazie al gol del sempre-verde bomber Carmignani. Al quarto posto con quarantasei punti lache con un gol di Giusti vince il big-match di giornata acontro la formazione locale. Tre punti molto pesanti per mister Bandini che nello scontro diretto fanno rimanere al quinto posto con quarantaquattro punti il Marcina di mister Giannetti superandolo in classifica.

