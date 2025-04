Lanazione.it - Calcio. Terza: Girone B, che lotta al vertice!

Pisa 9 aprile 2025 –B diCategoria incandescente con sei squadre in cinque punti aldella classifica dopo ventisei giornate di campionato. Casenuove Gambassi al comando con cinquantaquattro punti sconfitto a sorpresa con un secco 2 – 0 sul campo del Ponzano. Al secondo posto, ad un solo punto di distanza a quota cinquantatre troviamo il Casciana Terme che ha calato la cinquina sul campo del Monteserra (0 – 5). Terzo con cinquantuno punti il Ponte a Elsa che ha perso lo scontro diretto contro il Perignano per 2 – 1. Adesso i gialloblù di mister Bartoli sono a quota quarantanove, a meno due dagli avversari battuti con le reti di Bullari e D’Alonzo. Ed a quota quaranta ove al quinto posto insieme al Perignano troviamo il Calasanzio travolto in casa 0 – 3 dal Santa Maria a Monte nell’altro scontro diretto di questo turno.