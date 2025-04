.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Robert Lewis, è già finita

Leggi su .com

La società: “il socio americano è stato escluso perché non ha ottemperato agli impegni”: una luna di miele durata pochissimo e un matrimonio che finisce senza rimpianti, 9 Aprile 2025 –, è già.Con una conferenza stampa organizzata a poche ore dal suo svolgimento, mercoledì 9 aprile, la dirigenza rossoblù al completo – presente anche il socio e recordman di presenze Stefano Goldoni, 486 partite in carriera in rossoblù – ha comunicato di “aver esclusodalla società per non aver ottemperato agli impegni presi, come previsto dal nostro Statuto che ci tutela in tal senso”, ha spiegato il presidente Franco Federiconi.Il massimo dirigente, in carica consecutivamente dalla nascita dell’FC, nel 2017, ha voluto così “fare chiarezza, mettendoci la faccia, come abbiamo sempre fatto, anche per le voci che circolavano da tempo”: cioè che i rapporti non fossero idilliaci e che il matrimonio nato la scorsa estate col Ceo ex Cesena avesse avuto una luna di miele molto breve nonostante gli entusiasmi iniziali che facevano presagire a un legame non certo così fugace (qui l’articolo della presentazione, giugno 2024, https://www.