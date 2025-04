Calcio Seconda | Migliarino ai play-off Pontasserchio salvo

Seconda Categoria. Manca adesso una solo partita al termine della stagione regolare. Questa ventinovesima giornata, nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed Armenante a tabellino). Una lunga trasferta che col punto ottenuto porta a cinquantre punti la squadra di mister Andreotti, già sicura di essere terza negli spareggi play-off promozione. La Fivizzanese (prima con settanta punti) e la Carrarese Giovani (Seconda con sessantotto) si contenderanno la vittoria finale e la promozione diretta in Prima Categoria. Monzone e Villafranchese le altre due squadre nei play-off ma con posizione di svantaggio visto il quarto ed il quinto posto nel quale si troveranno domenica sera. Il Pontasserchio ha vinto 3 – 0 contro la già retrocessa Pieve San Paolo.

