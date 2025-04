Calcio Napoli da castigatore a obiettivo di mercato | il Bologna fissa il prezzo per Ndoye

Secondo le ultime notizie di mercato, il Calcio Napoli avrebbe messo nella lista degli obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte la prossima stagione, Ndoye del Bologna. Dan Ndoye è tornato nei pensieri del Calcio Napoli. Dopo il tentativo fatto nel mese di gennaio, la società partenopea potrebbe provare un nuovo assalto.

