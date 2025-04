Calcio Inizia il Torneo delle Regioni | le Marche nel Girone A con Basilicata Sicilia e Lombardia

delle Rappresentativa Marche al Torneo delle Regioni in programma in Sicilia.Fra Under 15, Under 17, 19 e rappresentativa femminile sono tantissime le giovani promesse marchigiane che difenderanno i colori del nostro territorio nella manifestazione dilettantistica più importante a livello nazionale.BaldarelliLo staff tecnico: Francesco Baldarelli, Antonio Censi, Gianluca De Angelis, Matteo Pazzi.Il programma prevede da sabato 12 a lunedì 14 le fasi eliminatorie.Queste le gare al debutto per le quattro formazioni delle Marche che affronteranno nella prima partita la Lombardia e poi di seguito Basilicata e Sicilia: sabato 12 aprile ore 9,30 l’Under 15, ore 11,30 la U17, ore 14,30 la femminile, ore 17 la U19. .com - Calcio / Inizia il Torneo delle Regioni: le Marche nel Girone A con Basilicata, Sicilia e Lombardia Leggi su .com Dall’11 al 18 aprile l’importante rassegna dilettantistica nazionale. Con la maglia della regione tante giovani promesse Under 15, 17, 19 e nella formazione femminileVALLESINA, 9 aprile 2025 – Partirà ad ore l’avventuraRappresentativaalin programma in.Fra Under 15, Under 17, 19 e rappresentativa femminile sono tantissime le giovani promesse marchigiane che difenderanno i colori del nostro territorio nella manifestazione dilettantistica più importante a livello nazionale.BaldarelliLo staff tecnico: Francesco Baldarelli, Antonio Censi, Gianluca De Angelis, Matteo Pazzi.Il programma prevede da sabato 12 a lunedì 14 le fasi eliminatorie.Queste le gare al debutto per le quattro formazioniche affronteranno nella prima partita lae poi di seguito: sabato 12 aprile ore 9,30 l’Under 15, ore 11,30 la U17, ore 14,30 la femminile, ore 17 la U19.

Calcio / Inizia il Torneo delle Regioni: le Marche nel Girone A con Basilicata, Sicilia e Lombardia. Inizia il Torneo delle regioni: quindici piacentini in Sicilia con le Rappresentative dell'Emilia-Romagna. Torneo delle Regioni 2025, il più importante appuntamento del calcio dilettantistico per la prima volta in Sicilia. Il campo di Taormina quasi pronto per il "Torneo delle Regioni 2025". Torneo delle Regioni 2025: pubblicati tutti i gironi e le location. Torneo Regioni 2025, si lavora senza sosta. Ne parlano su altre fonti

Inizia il Torneo delle Regioni: quindici piacentini in Sicilia con le Rappresentative dell'Emilia-Romagna - Dall'11 al 18 aprile la rassegna dilettantistica più importante a livello nazionale. Con la maglia della regione tanti nostri calciatori in Under 17, Under 19 e nella formazione femminile ... (sportpiacenza.it)

Torneo delle Regioni 2025: stop al calcio dilettanti, Emilia Romagna in campo in Sicilia - Le selezioni dell'Emilia Romagna partecipano al Torneo delle Regioni 2025 in Sicilia, con 7 atleti modenesi convocati. (ilrestodelcarlino.it)

Torneo delle Regioni in Romagna. La base operativa sarà a Cervia - Operazione dei carabinieri, una persona è finita in carcere e 5 ai domiciliari. E’ stato eseguito anche il sequestro preventivo della società intestata fittiziamente a prestanome, comprensiva di quote ... (msn.com)