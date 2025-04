Oasport.it - Calcio femminile, l’Italia torna in corsa per la qualificazione. La situazione di classifica

La Nazionale italiana disi è resa protagonista di un grande exploit, battendo la temibile Danimarca per 3-0 a Herning e facendo un passo avanti fondamentale nella fase a gironi della Nations League 2025. Le Azzurre, reduci da due dolorose sconfitte consecutive, hanno compiuto una vera impresa in trasferta ribaltando addirittura il risultato dell’andata (3-1 per le danesi a La Spezia) e passando così in vantaggio negli scontri diretti.La squadra guidata dal CT Andrea Soncin è adesso padrona del proprio destino, infatti sarebbero sufficienti due successi nelle ultime due gare in programma per arrivare in vetta al gruppo 4 e qualificarsi per le semifinali della manifestazione continentale. Un compito comunque non facile per, che avrà come primo obiettivo quello di chiudere il raggruppamento almeno in seconda posizione garantendosi la permanenza nella Lega A per la prossima edizione del torneo (la terzata giocherà gli spareggi promozione/retrocessione con una seconda dei gironi di Lega B).