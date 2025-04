Calcio esonerato il campione del mondo | decisiva l’ultima sconfitta

Dopo Thiago Motta con la Juventus arriva un nuovo esonero: la panchina dello storico club resta senza allenatoreUno dei mestieri più affascinanti e allo stesso tempo totalizzanti e ingrati è sicuramente quello dell'allenatore. Dalla gestione di un gruppo di lavoro multiculturale e poliglotta fino al rapporto coi media e con i tifosi, ogni componente concorre a stabilire il successo (o meno) di un allenatore.Nonostante le difficoltà a cui si va incontro, resta per molti ex calciatori l'unico modo per mantenere alte le endorfine e sentire ancora il gusto della pressione dopo che il sipario sulla carriera dentro al campo si chiude. Lo sanno bene, per esempio, i campioni del mondo del 2006 molti dei quali hanno deciso di provare, con alterne fortune, la carriera da primo allenatore. Gattuso, Pirlo, Grosso, Nesta, Cannavaro, Inzaghi hanno incontrato parecchie difficoltà nel post carriera e uno di questi è appena stato esonerato dal suo team.

