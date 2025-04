Forlitoday.it - Calcio a 5, è tempo di Coppa Valez. Capitan Cangini Greggi: "Forlì vuole la finale, con il sostegno dei nostri tifosi"

Leggi su Forlitoday.it

Con il cuore di chi ha indossato la stessa maglia per venticinque anni e con la determinazione di chi sa cosa significa lottare per una causa, Lucao dela 5, si prepara a una sfida cruciale: la semidel Memorial Alfonso Velez, in programma sabato al Pala.