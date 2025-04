Caivano incendio a Pascarola | in fiamme azienda di solventi della zona Asi

incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda di solventi della zona Asi.Sul posto Ci sono tre. Ilmattino.it - Caivano, incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi Leggi su Ilmattino.it Intorno alle 16.30 di oggi è divampato un, in. In particolare, lehanno interessato un'diAsi.Sul posto Ci sono tre.

Caivano, incendio a Pascarola: in fiamme azienda di produzioni chimiche. Fumo nero visibile a Napoli nord, si teme un maxi incendio. Maxi incendio nella Terra dei Fuochi, a fuoco capannone: aria irrespirabile. CAIVANO. Incendio a Pascarola, sospeso il titolare della “Di Gennaro S.p.a.”. Grosso incendio a Caivano, in fiamme una ditta di raccolta rifiuti. Caivano, in fiamme ditta che ricicla carta e plastica: fumo sulla provincia Il ministro: «Sorvegliate questi siti». Ne parlano su altre fonti

Caivano, incendio a Pascarola: in fiamme azienda di produzioni chimiche - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato un incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda ... (msn.com)

Fumo nero visibile a Napoli nord, si teme un maxi incendio - Un maxi incendio si sarebbe verificato nella zona industriale tra Marcianise e Caivano ma la colonna di fumo nera è ben visibile nell’area nord di Napoli. Intorno alle 16.30 di oggi è divampato un inc ... (internapoli.it)

Incendio in un’azienda di Caivano, colonna di fumo nero visibile fino a Napoli - Grosso incendio in un'azienda di Caivano, nell'hinterland di Napoli: una grossa colonna di fumo nero ben visibile da Napoli ... (fanpage.it)