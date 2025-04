Caivano grosso incendio in un' azienda chimica | la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

incendio a Caivano, vicino Napoli. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, in uno stabilimento industriale che tratta prodotti chimici, la Chimpex, nella zona di Pascarola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l'area e stanno. Europa.today.it - Caivano, grosso incendio in un'azienda chimica: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza Leggi su Europa.today.it Maxi, vicino Napoli. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, in uno stabilimento industriale che tratta prodotti chimici, la Chimpex, nella zona di Pascarola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l'area e stanno.

